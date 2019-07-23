سامية الطرابلسي في حمام سباحة.. والجمهور: حورية أنتي يا عروس البحر

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صورة قديمة ولكن تكشف بعد".
وظهرت سامية الطرابلسي في الصورة داخل "حمام السباحة، ونالت إطلالتهاإعجاب كل متابعيها، وعلق بعضهم: "حورية أنتي يا عروس البحر".
وفي سياق آخر تواصل سامية حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية و إشادات عديدة من الجمهور.
وشاركت سامية مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
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