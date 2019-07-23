بالصور.. عبد الباسط أبو قندة: "الوفد" قامة إعلامية هامة في الوطن العربي

تواجد اليوم في الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد"، الفنان الليبي عبد الباسط أبو قندة

، وذلك في ندوة أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية.

وأكد الفنان عبد الباسط أبو قندة

، أن دولة ليبيا، و الوطن العربي يتأثر بالوضع السياسي، و أنه مع الأسف يوجد دول عربية لم تحظ بالثقافة الفنية، ولم تنتج أفلاما أو مسلسلات، ويرجع السبب إلى الوضع السياسي، وخاصة في ليبيا و البحرين، و الأردن، و عمان، غيرهم.

وأضاف قائلاً: "في الوقت الحالي نحن نحاول أن نبني الثقافة الفنية من خلال تواجدنا في بعض المهرجانات، ولكنه مع الأسف كان التواصل مع الفنانين فقير جداً، من رغم أن لبيا هي من أول الدول التي أسست التليفزيون بعد مصر و لبنان".

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يذكر أن الفنان عبد الباسط أبو قندة

بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج و التي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس و التي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم إنضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هم: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عمل مسرحي وذلك خلال مسيرته الفنية.