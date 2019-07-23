فن ومشاهير

راغب علامة يشارك في مهرجان إهدن اللبناني

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يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان إهدن اللبناني.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 10 أغسطس،

ويأتي الحفل هو بداية الموسم الصيفي للحفلات في لبنان الذي يضم عددا من نجوم الطرب اللبناني وأبرزهم"كارول سماحة، يارا، عاصي الحلاني"

 

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يذكر أن آخر إصدارات راغب الغنائية هي أغنية "صدفة" التي طرحت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التي بلغت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

 

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