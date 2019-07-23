بالفيديو.. آخر ظهور لصابرين بورشيد قبل وفاتها

شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد من المستشفي، كآخر ظهور لها قبل وفاتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يشار إلي أن بورشيد وافتها

المنية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان خبر وفاتها صادماً لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا علي نعيها بكلمات مبكية مليئة بالحزن علي فراقها أبرزهم المطربة أحلام، والمطربة بلقيس فتحي.

يذكر أن صابرين بورشيد كانت قد أصيبت بثلاث أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج.

شاهد فيديو آخر ظهور للراحلة صابرين بورشيد من هنا...