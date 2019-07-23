فن ومشاهير

حلا الترك تترك منزل والدتها وتختار الإقامة في منزل والدها

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farah.hassan 0 تبليغ

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رغم المشاكل التي أثيرت بين والدي حلا الترك حول حضانة أولادهما، ورغم إقامة حلا مع والدتها والمشاكل التي حصلت بينها وبين والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، أكدت هذه الأخيرة أن إختارت أن  تعيش مع والدها، وهي موجودة حالياً معهما في البيت، موضحة أن الصورة التي إنتشرت لهما معاً كانت خلال وجودهما في إحدى مولات ، ولكنها لا تعرف من إلتقطها وكيف تم تسريبها وتداولها في السوشيال ميديا.

 

حلا ودنيا في صورة جديدة

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وقالت  إنها سبق ومرّت بتجارب، وإكتشفت من بعدها أنه ليس صائباً أن يطل الفنان وأن يتحدث عن حياته الخاصة  في السوشيال ميديا.

وكانت تربط بين حلا الترك وزوجة والدها دنيا بطمة علاقة طيبة، قبل أن تصدر المحكمة قراراً بإنتقال حضانة الاولاد إلى والدتهم منى السابر.

لم يعرف ما هي الأسباب التي دفعت حلا الترك لإتخاذ هذا القرار، خصوصاً وأنها  كانت على علاقة جيدة بوالدتها منى السابر طوال فترة عيشها معها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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