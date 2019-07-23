بحضور نجوم الفن .. هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية وملكة جمال مصر سابقا ” هبة السيسي ” مساء أمس بعقد قرانها على باسل الأمين فى دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة . وشهد عقد القران حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” ومصمم الأزياء الشهير ” هاني البحيري ” و” نرمين ماهر ” وزوجها . بالإضافة إلى الفنانين حسام خليل و نور وهبة الجبالى وحسام فارس وهانى أبو النجا وأحمد فريد وياسمين جمال وياسمين نيازى . وارتدت الفنانة هبة السيسى فستانا خطف أنظار الجميع من تصميم مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى . يذكر أن الفنانة هبة السيسي سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال كريم محمود وأنجبت منه طفلة واحدة عام 2013 تدعى ” هيفين ” . وبدأت هبة السيسي حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب وحازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004 .. وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم ” كتكوت ” . Advertisements

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