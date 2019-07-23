نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن 13 أغسطس القادم

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفلًا غنائيًا، 13 أغسطس القادم في الأردن. ومن المقرر إحياء الحفل على مسرح سرايا العقبة بمدينة العقبة في الأردن. جدير بالذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات طرحت مؤخرًا للفنانة نوال الزغبي كليب "كده باي"، عبر موقع يوتيوب، وحقق الكليب 4,390,230 مشاهدة منذ بداية طرحه. Advertisements قد يهمك ايضاً: نوال الزغبى تطرح ألبومها الجديد "كدة bye" تكريم الفنانة نوال الزغبى فى مهرجان "بياف"

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