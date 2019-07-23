الجمعة.. افتتاح العرض المسرحي المتفائل على القومي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، و ذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ يوليو الجاري، في تمام التاسعة مساءً.



يشار إلي أن مسرحية "المتفائل"، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

يذكر أن عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، أحمد صيام،يوسف إسماعيل، آيات مجدي،

تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن روايه للكاتب كانديد فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .