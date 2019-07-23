19 أغسطس.. خالد سليم بمهرجان الصيف في الإسكندرية

يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية. من المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين 19 أغسطس على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى "80،150، 200" جنيه. تقسيم أسعار التذاكر إلى "80،150، 200" جنيه. يضم المهرجان لهذا العام عددا من الأنشطة الفنية والموسيقية والثقافية مع حضور باقة غنائية مميزة أبرزها الفنان نسمة محجوب، علي الحجار، بجانب الفعاليات الموسيقية التي يتقدمها الموسيقار الكبير عمر خيرت،الموسيقي السوري طارق سويدان، على أن تنتهي فعاليات المهرجان يوم السبت 31 أغسطس، وتتوافر جميع تذاكر المهرجان في مقر مكتبة الإسكندرية. مميزة أبرزها الفنان نسمة محجوب، علي الحجار، بجانب الفعاليات الموسيقية التي يتقدمها الموسيقار الكبير عمر خيرت،الموسيقي السوري طارق سويدان، على أن تنتهي فعاليات المهرجان يوم السبت 31 أغسطس، وتتوافر جميع تذاكر المهرجان في مقر مكتبة الإسكندرية.

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