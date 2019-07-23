هنا الزاهد تختار أثاث منزلها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي بدأ فيه الفنان أحمد فهمي تجهيز منزل الزوجية من حيث الدهانات والديكورات، تولت خطيبته الفنانة هنا الزاهد مهمة اختيار أثاث المنزل.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من داخل محل للمفروشات، وعبرت عن سعادتها بالمشتريات التي اختارتها من المحل لمنزلها الجديد.

وكان الفنان أحمد فهمي قد اجرى مؤخرا أول لقاء تليفزيوني داخل منزله الجديد، وذلك مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “8 الصبح”، وفي بداية اللقاء ظهر فهمي وهو يقف على “السقالة” ويقوم بدهان حائط منزله بنفسه، وصعد رامي ليساعده.

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الفنان المصري كشف أن هنا قررت تغيير ديكورات المنزل، ولأنه يحبها لم يستطع الرفض، وقرر تغيير أشياء كثيرة لإسعادها.

ولفت إلى أنه وقعت مشاجرة كبيرة بينهما بسبب مدخل منزلهما، حيث أنه يحب المساحات الخضراء، فيما طلبت هنا أن يكون في مدخل الفيلا ممر، وفي النهاية نفذ ما ترغب فيه هنا.

فهمي أكد أن كل من يعرفه لا يصدق أنه ينفذ كل ما تطلبه منه هنا، مشددا على أنه يفعل ذلك لأنه يحبها ويشعر بالراحة لأنه يسعدها.

وكشف الفنان المصري موعد زفافه على هنا الزاهد، حيث قال أنه سيكون في بداية شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.