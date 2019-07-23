هجوم شرس على سوسن أرشيد بعد إعلانها هذا الخبر

لا شك أن الزمن الذي وصلنا اليه اليوم هو الاصعب على الاطلاق، حيث باتت بعض الامور خارجة عن السيطرة، كما أن المواضيع غير المنطقية والتي تتناقض مع التعاليم الدينية والتربية وطبيعة الحياة، باتت أمورًا عادية وطبيعية ومن لا يتّبعها أو يؤمن بها أصبح “غير متحضّر” ولا يحترم حرية الآخر.

للأسف، تحت مصطلح “الحرية الشخصية” أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لأمور لا تجوز ولا يقبلها العقل، حيث لا يقتصر الامر عند هذا الحد، اذ بات لهذه الافكار مؤيدون ومدافعون عنها.

أبرز هذه الامور هو موضوع المثلية الجنسية، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وباتت”بكل وقاحة” أمر علني، كما ان هناك مطالبة لاصدار قرار يسمح بزواج المثليين في لبنان.

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الأمر لا يقتصر فقط على لبنان، انما على كافة البلدان العربية، التي لم تكن تقبل هذا الامر وترفضه رفضا قاطعا في وقت سابق، لكن اليوم بات المطالبون بحقوق هؤلاء والذين يعترفون بهذه الحالات من الشخصيات العامة المعروفة، كالفنانين والمغنيين والممثلين وغيرهم.

وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة السورية سوسن أرشيد، زوجة الممثل مكسيم خليل، في “ستوري” نشرتها على حسابها عبر موقع “انستغرام” انها مع حقوق المثليين، حيث قالت: “من الاخر ولنقطع الشك باليقين، انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجه، فبالتالي ان مع حقوق المثليين”، مرفقة كلامها بالعلم المعتمد لهذه الفئة من الاشخاص.

جرأة سوسن هذه وضعتها في موقف محرج مع عدد كبير من متابعيها، كما عرّضتها لحملة هجومية، حيث نشرت سوسن بعض الرسائل المهينة التي وصلتها بعد اعلانها هذا الخبر.

الجدير بالذكر أن اعتراف سوسن هذا جاء بعد ايام قليلة من نشرها فيديو لأخيها الذي اصدر اغنية تتمحور حول هذا الموضوع، كما أعلن فيه أنه “مثلي جنسيا”، الامر الذي عرّضها كذلك للانتقاد والهجوم بشكل كبير.

يذكر أن سوسن وزوجها الممثل مكسيم خليل انتقلا الى فرنسا بعد اندلاع الحرب السورية، كما ان خليل معروف بمواقفه ضد الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه.