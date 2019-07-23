هكذا دافع نيكولاي كوستر والداو عن نهاية مسلسل “صراع العروش”

متابعة بتجـــــــــــرد: دافع نجوم مسلسل Game of Thrones عن كتّاب الجزء الأخير منه، والذي لاقى انتقادات كثيرة بسبب نهايات الشخصيات التي استحوذت على اهتمام جمهوره العالمي لسنوات متتالية. وقال الممثل نيكولاي كوستر والداو صاحب دور “جايمي لانيستر” إنّ موت شخصيته بين ذراعي شقيقته حدث “ممتاز ومنطقي”، وأضاف: “هذا المسلسل جمع أناسا كثيرين ممن تابعوا العمل وأحبوه. لذا بطبيعة الحال ستكون النهاية مثيرة للغضب لو مهما حملت من أحداث”. أما أيساك همبستيد رايت صاحب دور “بران ستارك” الذي أغضب توليه العرش مشاهدين كثر، فرأى أن النهاية الملتبسة للمسلسل نقطة قوة. وقال “من أذكى الأمور في هذه النهاية هو أنها لا تختم القصة بطريقة شديدة الوضوح، هي تترك مجالا للتحليلات”.

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