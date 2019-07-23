محامي وائل كفوري يكشف الحقيقة الكاملة!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الأخبار التي تمّ تداولها أخيراً عبر المواقع الإلكترونية والتي زعمت أنّ النجم اللبناني وائل كفوري يمتنع عن دفع النفقة الخاصة بطفلتيه والمصاريف المتوجّبة عليه لطليقته أنجيلا بشارة ما أدّى إلى رفع الأخيرة دعوى قضائية ضدّه، خرج وكيل كفوري القانوني المحامي النائب هادي حبيش عن صمته ليكشف حقيقة المستجدات الحاصلة.

وأكد حبيش، في حديث لـ “سيدتي”، أنّ الخلاف الحاصل بين الفنان وائل كفوري وطليقته بعد الطلاق ناجم عن منع الأخيرة لكفوري مشاهدة الطفلتين القاصرتين وفقاً لاتفاق ما بين الطرفين والذي كرّس في الحكم الصادر عن محكمة المتن.

وأضاف المحامي حبيش أن أي موضوع مرتبط بعدم تسديد النفقة هو غير صحيح. فلو فعلاً ما تمّ التصريح به له علاقة بعدم التزام كفوري بدفع نفقة ومصاريف طفلتيه من طليقته أنجيلا بشارة، وهذا حق الطفلتين التي حكمت به المحكمة في المتن بعد صدور حكم الطلاق بينهما والحاصل منذ أكثر من عام نتيجة اتفاق بين كفوري وبشارة على الطلاق، لكانت السيدة بشارة لجأت الى المحكمة وأجبرت كفوري الإلتزام بدفع النفقة علماً أن كفوري ملتزم وبشكل كامل وفي الوقت المحدد بدفع النفقة والمصاريف المتعلقة بالطفلتين بموجب الحكم الصادر عن المحكمة في المتن. وهذا ما يؤكد أن كل ما يشاع في هذا الخصوص غير صحيح، وفق تعبير حبيش.

أما فيما يتعلق بحياتهما الزوجية قبل الطلاق وفيما يخص الأخبار التي زعمت بأن كفوري كان يعنّف زوجته، فأكّد حبيش أنه كلام غير صحيح. وأوضح قائلاً: “لو كان صحيحاً لكانت السيدة أنجيلا بشارة أشارت إليه في المحكمة أثناء المحاكمة. كل ما يحكى عن علاقتهما الزوجية بعد حصول الطلاق اصبح خارج السياق”.

وأوضح حبيش أنه وحفاظاً على مشاعر طفلتيه، إلتزم كفوري الصمت لأن الكلام في الإعلام في هذا الخصوص قد يترك أثراً سلبياً على مشاعرهما.