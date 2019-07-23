سعر غير متوقع لفستان إليسا فى حفل زفاف نجل إيلي صعب

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، بإطلالة كلاسيك أنيقة وجذابة، وذلك خلال حضورها حفل زفاف نجل المصمم الأزياء العالمى إيلى صعب.

وأطلت إليسا، خلال الحفل بفستان أنيق حمل توقيع المصمم اللبنانى إيلى صعب، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود يصل إلى أعلى الركبة.

واتسم فستان الفنانة اللبنانية بأنه مكشوف الأكتاف، إضافة إلى مطرز بعض التطريزات البسيطة، وقد بلغ سعر فستان إليسا فى حفل زفاف نجل المصمم إيلى صعب 4160 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 69 ألف جنيه مصرى.

وأكملت إليسا إطلالتها بحذاء بيج أنيق ذا كعب عالى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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