شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" يجبر أحمد السقا على إنقاص وزنه والذهاب للجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل النجم أحمد السقا موعد تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" مع المخرج أحمد نادر جلال والذى يتم التحضير له فى الوقت الحالي وذلك بسبب حاجته لإنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية من جديد خاصة بعد الزيادة الملحوظة فى وزنه خلال الفترة الماضية حيث يعمل على الذهاب إلى الجيم بشكل يومى وإجراء العديد من التمارين الشاقة.

فيلم "العنكبوت" يعكف على كتابته السيناريت محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال الذى يعمل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، ويعود السقا بالفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" فى عيد الفطر من عام 2017.

فيلم "هروب اضطرارى" شارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.