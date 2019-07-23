زينة منصور: "فيلم الممر إضافة لرصيد السينما المصرية"

أكدت الفنانة زينة منصور ساعدتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي "الممر"مع المخرج شريف عرفة و المنتج هشام عبد الخالق و الذى يعرض حاليا بدور العرضالسينمائى.
وقالت في تصريح خاص لـ "الوفد": المشاركة مع المخرج الكبير شريف عرفة إضافة لمشوار أي فنانمهما كان حجم الدور، الذي يقدمه، و "الممر"، تجربة سينمائية مميزة و إضافة كبيرة لرصيد السينما المصرية.
يذكر أن الفنانة زينة منصور قدمت مؤخراً، "الممر"، "علامة استفهام"، "الماء و الخضرة و الوجه الحسن".
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