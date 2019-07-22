خالد الصاوي يكشف حقيقة خلافاته مع أحمد مراد ومروان حامد

علق الفنان خالد الصاوي على شائعات خلافاته مع المخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، بعد مشاركته في فيلم "الفيل الأزرق2".

وقال الصاوي، في أثناء لقائه ببرنامج " عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": " إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، مشيرًا: " أعوذ بالله".

وتابع الصاوي: " مش دول اللي أتخانق معاهم في ناس تانية ممكن أتخانق معاهم".

وينتظر الصاوي عرض فيلمه " الفيل الأزرق2"، في 25 يوليو الجاري بجميع دور العرض، وهو بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وشيرين رضا، نيللي كريم، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج "سينرجي".

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