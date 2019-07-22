شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصال هنا شيحة وفلوكس..تعرف على أسرع حالات طلاق الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الوسط الفنى كل فترة والأخرى حالات طلاق أو زواج تتصدر المشهد لما يتمتع به نجوم الفن من قاعدة جماهيرية، وأمس أعلنت الفنانة هنا شيحة رسمسا انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر لمدة 9 أشهر تقريبا، والتى أوضحت بأن سبب الانفصال هو اختلاف فى وجهات النظر إلا أن علاقتهما طيبة وسيظلون أصدقاء، ومن خلال هذا التقرير نبرز أحدث حالات طلاق شهدها الوسط الفنى التى لم تدم أكثر من عام واحد فقط.

- رشدى أباظة وصباح

انفصل الفنان رشدي أباظة عن الفنانة صباح بعد يوم واحد فقط، بسبب تردد الشائعات حول أن الشحرورة أخذته من زوجته الأولى سامية جمال.



رشدى اباظة وصباح

- نورا وحاتم ذو الفقار

تزوجت الفنانة المعتزلة نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكن هذا الزواج لم يستمر إلا 5 أشهر فقط، وتم الطلاق بشكل رسمى بعد اكتشاف نورا أن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار يتعاطي المخدرات حسب ما تردّد وقتها.



حاتم ذو الفقار ونورا

- الكينج محمد منير

تزوج الفنان محمد منير من فتاة نوبية تدعى "داليا محمد يوسف" والتى كانت تبلغ من العمر 40 عاما، ولكنهما انفصلا بعد أقل من ٥٠ يومًا من الزواج .



محمد منير

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ـ مى سليم ووليد فواز

يعد طلاق الزوجين مى سليم ووليد فواز من أسرع حالات الطلاق التى وقعت فى عام 2018، حيث تزوجا فى 20 يونيو الماضى وانفصلا بعد 25 يوما فقط، وكانت بدأت قصة حبهما أثناء تصوير مسلسل "الرحلة".



مى سليم ووليد فواز

ـ ناهد السباعي ومحمد عبد ربه

لم يختلف حال الفنانة ناهد السباعي عن مى سليم كثيرا، فقد عقد قران ناهد السباعى فى شهر أغسطس وقبل إقامة حفل زفافهما الذى كان مقررا بعدها بـ 10 أيام، خرجت لتعلن انفصالها وإلغاء حفل الزفاف قبل إقامته بساعتين فقط.



ناهد السباعى

- ياسمين كساب

تزوجت الفنانة الشاب ياسمين كساب من جراح روسى الجنسية يدعى "آرتيوم كوشرجيان"، والذى أشهر إسلامه وقام بتغيير أسمه إلى "عمر" حتى يتمكن من الزواج منها، ولكن لم يستمر هذا الزواج لأكثر من 3 أشهر، لتعلن ياسمين كساب انفصالها عنه دون توضيح الأسباب فى ذلك.



ياسمين كساب

- إيناس النجار

تزوجت الفنانة إيناس النجار من رجل أعمال يدعى محمد محفوظ ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى شهر واحد فقط بعد عقد قرانهما وقبل الاحتفال بالزفاف، وأوضحت إيناس أن السبب فى ذلك هو تدخل زوجها فى عملها ورغبته فى تركها للتمثيل.