بالفيديو.. راندا حافظ تطرح أول ثلاث أغاني من ألبومها "أكتر واحدة مبسوطة"

طرحت الفنانة راندا حافظ أول ثلاث أغاني من ألبومها "أكتر واحدة مبسوطة"، وذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهم: "يوتيوب"، وهم: 1- "أكتر واحدة مبسوطة": كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى الشعيبي، و توزيع أحمد إبراهيم. إبراهيم. Advertisements 2- "يا ليلي روح": كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، و توزيع أحمد إبراهيم. 3- "خلاص قررت": كلمات طارق درويش، و ألحان إسلام زكي، وتوزيع نادر حمدي.

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