بالصور .. تكريم نجوم الفن بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مساء أمس الأحد حفلا لعرض مشروعات تخرج كلية اللغة والاعلام دفعة 2019 ، وذلك بالقاعة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية. أقيم الحفل بحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، نائب محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال ، عميد كلية الإعلام السابق الأستاذ الدكتور سامى عبد العزيز ، الإعلامية سناء منصور ، ونخبة من رجال الصحافة والاعلام وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية. محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال ، عميد كلية الإعلام السابق الأستاذ الدكتور سامى عبد العزيز ، الإعلامية سناء منصور ، ونخبة من رجال الصحافة والاعلام وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية. وشهد الحفل تكريم الإعلامية سناء منصور ، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين والفنانين بيومى فؤاد ، أحمد رزق، محمود عبد المغنى ، محمد فراج ، حسام داغر، المخرج ابراهيم فخر الدين، امير طعيمة، الإعلامي احمد الهواري، الاعلامي ايمن عوام، الصحفي عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي محمود مسلم الدكتور ابراهيم الكيرداني. Advertisements

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