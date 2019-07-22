يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لإحياء 3 حفلات غنائية في بيروت.
ونشر كاظم على صفحته الرسمية بإنستجرام، فيديو دعائي للحفل، وكتب عليه معلقا: "كاظم_الساهر في مهرجان بيت الدين بلبنان، ١، ٢ و٣ أغسطس".
تجدر الإشارة أن كاظم كان طرح مؤخرا كليب "حنية" الذي صوره تحت إدارة المخرج فادي حداد، ويتحدث عن المدن العراقية وعلاقته بها.
قد يهمك ايضاً:
الساهر يغني من كلمات لميعة عباس
لطيفة تكشف حقيقة زواجها السري من كاظم الساهر
كانت هذه تفاصيل خبر 3 حفلات لكاظم الساهر في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.