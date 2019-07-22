3 حفلات لكاظم الساهر في بيروت

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لإحياء 3 حفلات غنائية في بيروت.



ونشر كاظم على صفحته الرسمية بإنستجرام، فيديو دعائي للحفل، وكتب عليه معلقا: "كاظم_الساهر في مهرجان بيت الدين بلبنان، ١، ٢ و٣ أغسطس".



تجدر الإشارة أن كاظم كان طرح مؤخرا كليب "حنية" الذي صوره تحت إدارة المخرج فادي حداد، ويتحدث عن المدن العراقية وعلاقته بها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الساهر يغني من كلمات لميعة عباس

لطيفة تكشف حقيقة زواجها السري من كاظم الساهر