شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت المسرح" يطلق ٨ عروض مسرحية بـ ١٤ محافظة بمشاركة 200 فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، خطة هذا العام التي تنطلق مع عدد من المؤسسات منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الشباب و الرياضة، ويشارك بها ٢٠٠ فنان ضمن ٨ عروض مسرحية يقدمون خلالها ٣٠٠ ليلة عرض في ١٤ محافظة مصرية، وهو رقم فارق عن العام الماضي و الذي شارك بخطة التجوال به ٨٠ فنان قدموا ١٣٠ ليلة عرض.

وأوضح، إن هذا السعي هو نتاج الروح الجديدة التي تدب في الدولة المصرية، وإن كل الصعاب خلال هذه الرحلة تهون عندما يرى مبدعينا الوجوه السمراء الباسمة التي يملأها الاندماج الحي و الحماس مع كل لحظة من العروض المسرحية التي يشاهدونها.

جدير بالذكر ان خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تتضمن ٤ عروض من إنتاج فرقة المسرح الحديث و هم " ولاد البلد "من إخراج محمد الشرقاوي، "أمر تكليف"من إخراج باسم قناوي "إشاعة في الميدان" من إخراج محمود فؤاد صدقي ، "حزام ناشف" من إخراج محمد مرسي، و تشارك فرقة المسرح الكوميدي بعرض " الحالة توهان " من إخراج السيد خاطر، أما فرقة مسرح الطليعة فتشارك ضمن خطة التجوال بعرضين هما "الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم ، و "كأنك تراه" إخراج ماهر محمود، و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة بعرض " الحكاية روح" من إخراج محمد متولي.