هنادي الكندري: “مسوية توكيل عام بالتصرف في جميع ممتلكاتي باسم زوجي”

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن قيامها باجراء توكيل عام رسمي يسمح لزوجها الفنان الكويتي محمد الحداد بالتصرف في كافة ممتلكاتها ونفس الاجراء قام به زوجها حيث أعطى لها الحق في التصرف في كل ممتلكاته بناء على توكيل قانوني منه لزوجته. وأوضحت الكندري أن الغرض من هذه التوكيل تحقيق المصداقية بين الزوجين مؤكدة أن العلاقة الزوجية لابد أن تبنى على الصدق والثقة بين الطرفين. صرحت بذلك الفنانة هنادي الكندري وزوجها الفنان محمد الحداد أثناء لقائهما مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه “توأم روحي”.

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