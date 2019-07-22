صدمت الفنانة السورية سوسن أرشيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، لأغنية شقيقها الجديدة.

وعلقت على الفيديو قائلة: “من الأخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فبالتالي أنا مع حقوق المثليين”. وكشفت الأغنية عن ميول شقيقها الجنسية وهو مثلي، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي حذرتها من تأييد المثلية وعلق البعض بأن يتأثر زوجها الفنان مكسيم خليل، برأيه وينفصل عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.