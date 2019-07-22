بالفيديو: شبيهة بلقيس تدعمها في الترويج لجديدها “لا تعليق”

طرحت الفنانة بلقيس أغنية جديدة بعنوان “لا تعليق” تصدرت ترند ” تويتر ” بعد مرور ساعات على طرحها. الأغنية باللهحة العراقية وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم، مكس وماستر طيف عادل.

ونشرت بلقيس فتحي مقطع فيديو لشبيهتها وهي تغني “لا تعليق” مثنية عليها كونها حفظت الأغنية ، خصوصاً وأنه لم يمر طويل على طرحها. يشار إلى أن الفنانة بلقيس سوف تحيي حفلاً غنائياً في 16 أغسطس\ آب المقبل، ضمن فعاليات موسم السودة في السعودية.