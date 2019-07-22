نجوى كرم من السعودية: حدا يقرصني

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أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس الأحد، أول حفلة غنائية لها بمدينة أبها على مسرح طلال مداح بالمفتاحة.

وتألقت “شمس الأغنية” وصفق لها الجمهور طويلاً، كما بدت نجوى متحمسة للغناء وهي تقول للجمهور، “لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها، من وطني الحبيب لبنان بحمل معي صوت بتمنى إنه يزرع فرحة بقلوب الكل”.

وكان جمهور أبها في مستوى الحدث لدرجة أن نجوى توقفت قائلة بلهجتها، “ياليت حدا منكن يقرصني لحتى احس إنو أنا عن جد بالسعودية ؟!”.

في حين بدأت وصلتها الغنائية بأغنية وطنية للسعودية وتقول كلماتها، “الله ياخد بيدِّك بتبقي عزّة عربية، والشعب العربي حدِّك يلبّيكي يا سعودية، بحقّ الحرمين الشريفين، والكلمة الفوق السّيفين، كلمة ربّ العالمين تحميكي يا سعودية”.

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كما قدمت لجمهور أبها “ميدلي” يجمع أشهر وأجمل الأغاني في مسيرتها الفنية في 9 دقائق.

المصدر وكالات