تراند اليوم : فنانة جديدة تصدم الجميع بإعلان دعم المثليين جنسيًا:«أنا معهم»

بعد ساعات من إعلان السعودية هند القحطاني تأييدها للمثلية الجنسية، والتي فتحت عليها بابا من الهجوم وتبرأ منها السعوديين، أعلنت فنانة جديدة عن تأييدها المثلية الجنسية.وتسببت الفنانة السورية سوسن أرشيد بصدمة لمتابعيها على السوشال ميديا وذلك من خلال إعلانها دعمها المثليين، مشيرة إلى أنها مع الحريات الشخصية وضد محاكمة هذه الفئة من المجتمع.وكتبت أرشيد عبر حسابها في إنستجرام: "من الأخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".وجاء هذا التعليق منها ردًا على الهجوم الذي تعرضت له فور نشرها لمقطع من أغنية أجنبية لشقيقها ميجا أرشيد عبر حسابها في إنستجرام ، موضحين أن هذه الأغنية تكشف عن ميول شقيقها للمثلية الجنسية.وسخرت سوسن من هذا الهجوم من خلال نشرها مجموعة من هذه التعليقات المسيئة لها معلقة: "وهيك بيحكوا ولاد الأصول المربايين بيبت اهلهون".وأكدت أنه على الرغم من الهجوم الذي تعرضت له، إلا أن هناك عددُا كبيرُا من متابعيها على السوشال ميديا يوافقونها الرأي، قائلة: "بس تعقيبًا على ما مضى كم المحبة والتقدير الي وصلني بالمقابل قد يرعب كثيرًا التيار الذي يفصل الحريات على مقاسه".وكانت قد فازت الممثلة السورية سوسن أرشيد بجائزة أفضل ممثلة ضمن مهرجان فانكوفر السينمائي الكندي عن دورها في الفيلم الروائي "يوم اشعت ظلي" للمخرجة السورية سؤدد كعدان، والذي لعبت بطولته الى جانب الفنانين سامر اسماعيل، ريهام قصار، أويس مخللاتي، وحنان حاج علي.ويأتي هذا الجدل حول تصريحات سوسن، بعد أيام من إعلان الناشطة هند القحطاني تأييدها للمثلية الجنسية أيضًا، عبر حسابها الشخصي على "سناب شات".

وتعرضت هند لهجوم شرس من السعوديين، وطالبها البعض بعدم الظهور على أنها سعودية، لأن آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حد وصفهم.