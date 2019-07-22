تراند اليوم : «زواج محمد عبده» يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج بعنوان :#زواج_محمد_عبده تريند موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية ، ليترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الحيرة حول ما إذا كان الفنان الملقب بـ"فنان العرب" قد تزوج مجدداً بالفعل أم لا.
مصدر مقرب من الفنان محمد عبده كشف لموقع "سيدتي" عدم صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، لافتاً بأنه لا يعلم من يقف وراء مثل تلك الشائعات التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر ذاته أرجع السبب لانتشار هذه الشائعة -في رأيه- إلى انتشار صور أولاد الفنان محمد عبده (خالد وعالية) من زوجته الفرنسية، حيث يعتقد بأنه ربما اختلط الأمر على البعض فقام بإطلاق هذا الـ "هاشتاغ" الذي وصل لقمة الـ"تريند" في موقع "تويتر" بالمملكة.
وكان الفنان محمد عبده قد تعرف إلى زوجته الفرنسية من أصول جزائرية خلال زيارته لفرنسا للعلاج بعد تعرضه لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.
وأنجب محمد عبده ثلاثة أبناء من زوجته الفرنسية هم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018 وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده، حيث له 7 أبناء آخرين من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال