أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 صباحاً - هنأت الفنانة الاماراتية أحلام مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.
الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن إيلي صعب حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هيفا وهبي، اليسا، نانسي عجرم، واللافت كان ايضا هو حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.
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