"الأسد الملك" يزيح "الرجل العنكبوت" من صدارة السينما الأمريكية

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رويترزالإثنين 2019/7/22 11:07 ص بتوقيت أبوظبي
مشهد من فيلم "الأسد الملك 2019"
احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "الأسد الملك 2019" (ليون كينج 2019) صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية مطلع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 185 مليون دولار.
في المقابل تراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت.. بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان.. فار فروم هوم) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا 21 مليون دولار، وهو من بطولة توم هولاند، وجيك جيلنهال، وماريسا تومي، وزيندايا، ومن إخراج جون واتس.
وتراجع أيضا الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 14.6 مليون دولار.
كما تراجع فيلم الرعب "زحف" (كرول) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار، وهو من بطولة كايا سكوديلاريو، وباري بيبر، ومن إخراج ألكسندر أجا.
وحافظ الفيلم الكوميدي "أمس" (يسترداي) على مركزه الخامس محققا 5.1 مليون دولار، وهو من بطولة هيميش باتل، وليلي جيمس، وكيت مكينون، ومن إخراج داني بويل.
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