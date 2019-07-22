انجلينا جولي وسلمى حايك معًا في “الخالدون”

Jul 22, 2019
حضرت النجمة انجلينا جولي وزميلتها النجمة سلمى حايك مؤتمر “كوميك كون” حيث اعلنتا مشاركتهما في بطولة فيلم (The Eternals) ”الخالدون“ الى جانب نخبة من النجوم مثل ريتشارد مادن وكميل نانجياني.
وتدور أحداث فيلم ”الخالدون“، الذي تنتجه استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة والت ديزني، حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة، ومن المتوقع ان يطرح في دور العرض السينمائي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وردًا على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت “جولي” ”سأعمل بجد أكبر عشر مرات… نعلم جميعًا المهمة التي نحن بصددها ونعلم ما تستحقون لذلك سنعمل جميعا بجد شديد لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس”.
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