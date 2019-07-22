ديميت أوزديمير تغزو الشاطئ برقصة شعبية على مهرجان «لأ لأ» المصري.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة التركية ديميت أوزديمير في مقطع فيديو طريف، ترقص على أحد الشواطئ على المهرجان المصري الشعبي «لأ لأ».

ديميت ظهرت ترقص بـ«مايوة» في انسجام واضح مع أنغام المهرجان وسط تصفيق واعجاب الحضور، وهو المقطع الذي تبادله فانز الفنانة الشابة، وخاصة من المصريين، مثنيين على طرافة الممثلة وطريقتها في الرقص الشعبي.

Advertisements

يُذكر أن ديميت تواصل نصوير الحلقات الأخيرة من مسلسلها الشهيب «الطائر المبكر» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي جان يامان، وهو العمل الذي تم تكريم الثنائي عنه ضمن فعاليات المهرجان اللبناني الدولي «الموريكس دور» في دورته الـ19 لهذا العام.

من ناحية أخرى، لم تعلن ديميت أوزديمير عن علاقتها العاطفية بجان يامان رسمياً حتى الآن، بالرغم من الشائعات القوية التي أكدت وجود قصة حب بين النجمين، في الوقت الذي سبق ونفت فيه الفنانة أن تكون علاقتها بجان سبب انفصالها عن حبيبها السابق سيجكين أوزديمير، حيث قالت: «لا يوجد علاقة حب بيني وبين جان، نحن اصدقاء فقط.. أنا لم أخن سيجكين.. نحن جربنا ولم ينفع الأمر.. نحن منشغلين جداً بعملنا ولا نلتقي.. هذا يعني أن علاقتنا لهذا القدر فقط».