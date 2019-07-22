أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم إحدي برامج اكتشاف المواهب الجديدة بعنوان "The Talent"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات العالمي "تويتر".
وكتبت نوال عبر حسابها: "عندي مفاجأة إلكن.. رح كون عرابة برنامج ذا تالنت أول برنامج هواة أونلاين بالعالم العربي"، وتلقت الزغبي عقب إطلاقها تلك المفاجأة العديد من التهاني من جمهورهاومتابعيها متمنيين لها النجاح وأعلنوا عن حماسهم الشديد في انتظار عرض حلقات البرنامج.
يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد، حقق نجاحًا كبيرًا، وضم ثلاث أغنيات من الألبوم الأخير، وهي "صبح صبح، جوة قلبه، وكده باي".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نوال الزغبي تنضم إلي لجنة تحكيم برنامج "ذا تالنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.