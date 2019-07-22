شاهد.. نوال الزغبي تنضم إلي لجنة تحكيم برنامج "ذا تالنت"

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم إحدي برامج اكتشاف المواهب الجديدة بعنوان "The Talent"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات العالمي "تويتر".

وكتبت نوال عبر حسابها: "عندي مفاجأة إلكن.. رح كون عرابة برنامج ذا تالنت أول برنامج هواة أونلاين بالعالم العربي"، وتلقت الزغبي عقب إطلاقها تلك المفاجأة العديد من التهاني من جمهورها

ومتابعيها متمنيين لها النجاح وأعلنوا عن حماسهم الشديد في انتظار عرض حلقات البرنامج.يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد، حقق نجاحًا كبيرًا، وضم ثلاث أغنيات من الألبوم الأخير، وهي "صبح صبح، جوة قلبه، وكده باي".