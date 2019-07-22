شكرا لقرائتكم خبر عن كليب محمد رمضان "بابا" يصل إلى 21 مليونا و500 ألف مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل كليب أغنية "بابا" للنجم محمد رمضان،إلى 21 ونصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"، بعد طرحه يوم 18 يونيو الماضي، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

Advertisements

وخلال عام استطاع محمد رمضان تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب، وحققت مشاهدات كبيرة، وكانت "مافيا" هي الأعلى مشاهدة من بين أغانيه، وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية " نمبر وان " التى حققت 106 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وحلت أغنية "الملك" فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 91 مليون مشاهدة، فيما جاءت أغنية "فيروس" فى المركز الرابع بـ 26 مليون مشاهدة.