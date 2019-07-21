بعد نجاحها بقرطاج.. لطيفة تحيي 6 حفلات في تونس

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة لطيفة جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور كشفت من خلاله عن خريطة حفلاتها الفنية التي ستحييها في تونس، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال حفلها الغنائي الكبير بقرطاج.

وقالت لطيفة، من خلال منشورها: “بعد النجاح الكبير في مهرجان قرطاج، كونوا على الموعد مع لطيفة العرفاوي، في حفلاتها الصيفية بتونس، بمهرجاناتنا الدولية تستور، بنزرت، قابس، المنستير، المهدية، طبرقة”.

ونشرت لطيفة، أيضا مواعيد حفلاتها الفنية موضحة أنها كالتالي: 22 يوليو بمهرجان تستور الدولي، و23 يوليو بمهرجان بنزرت الدولي، 26 من الشهر ذاته بمهرجان قابس الدولي، و28 يوليو بمهرجان المنستير الدولي، و31 يوليو بمهرجان المهدية الدولي، بالإضافة إلى حفل مهرجان طبرقة الدولي في الرابع من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن لطيفة، طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية “شاغلني”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، والكليب إخراج فادي حداد.