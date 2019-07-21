فيديو رقص نسرين طافش يُحدث تفاعلاً واسعًا

متابعة بتجـــــــــرد: تتعدد مواهب الفنانة نسرين طافش فمن التمثيل إلى الغناء، ثم كتابة الروايات والقصص والشعر، كشفت النجمة السورية الفلسطينية عن موهبة جديدة خاصة بالرقص.

طافش شاركت جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنسقرام، بمقطع فيديو، وهي ترقص الـ فوكس تروت برفقة أحد الشبان دون أن تسميه أو تكشف عن هويته.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو باللغة الإنجليزية قائلة بعض الرقصات للذكرى.. وبعضها تنسى.. على كل.. ارقص كأن لا أحد يراك.

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لحظات قليلة حتى تفاعل العديد من جمهور الفنانة الذي يصل إلى ما يقارب الـ 6 ملايين متابع عبر إنستقرام مع موهبتها الجديدة، موجهين لها عبارات الإشادة برشاقتها والتناسق الجسدي الذي تتميز به، وحركاتها المتقنة في الرقص.

وأشار عدد من متابعيها إلى أن الفنانة تحظى بمواهب متعددة، فبين الحين والآخر تُفاجئهم بموهبة جديدة، مؤكدين أنها تختلف عن باقي زميلاتها في الوسط الفني، وخاصة أن أغلبهن يتميزن بموهبة التمثيل فقط.

وشاركت نسرين طافش هذا الفيديو لجمهورها بعد أيام قليلة من جولتها الأوروبية التي اختارتها لتتمتع بإجازتها، بدأتها الفنانة من إيطاليا، وحرصت على التقاط الصور في كل مدينة تزورها، ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل ليتفاعل الجمهور معها.