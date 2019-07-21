صور.. كاترينا كايف تواصل احتفالها بعيد ميلادها في الولايات المتحدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت الممثلة الهندية كاترينا كايف صورة جديدة مذهلة أخرى من أسفارها، وشوهدت وهي تعبر طريقًا عند إشارة مرور في الولايات المتحدة في الصورة.

تُظهر الصورة، التي تمت مشاركتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram يوم الجمعة 19 يوليو، كاترينا وهي تمشي في يوم مشمس، وتمسك فنجان قهوة في يدها وابتسامة كبيرة على وجهها.

شوهدت وهي ترتدي فستانًا ملونًا عاري اليدين وكعبًا عالي، وعلى الأرجح كان من قام بالتقاط الصورة هو مدرب اللياقة البدنية، كان الاثنان يمشيان في كاليفورنيا.

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كايف التي قضت مؤخرا عيد ميلادها في المكسيك، كانت في إجازة لمدة أربعة أيام هناك للاحتفال بعيد ميلادها السابع والثلاثين في 16 يونيو، على الشواطئ الخلابة يوم الخميس، وفي عيد ميلادها ، شاركت كاترينا صورة وهي ترتدي بيكيني أبيض اللون على خلفية البحر الزرقاء الجميلة.

شوهدت كاترينا آخر مرة في فيلم “بهارات” أمام النجم سلمان خان حيث استطاع العمل إحراز إيرادات مرتفعة في الموسم الجديد بالمقارنة لعدد من الأعمال عرضت بالتزامن معه، سوف تظهر بعد ذلك في Sooryavanshi مع الممثل أكشاي كومار.