عيد ميلاد بهومي بندكار في «اللوكيشن»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

إحتفلت أسرة عمل فيلم “Pati Patni Aur Woh” تمثيل كارتيك اريام وانانيا باندي بعيد ميلاد بطلة العمل الفنانة بهومي بندكار، الخميس 18 يوليو، داخل لوكيشن التصوير، وحضر الاحتفالية النجم الشاب ايوشمان خورانا.

كانت الممثلة بهومي بيدينيكار ، التي احتفلت بعيد ميلادها يوم الخميس ، قد تفاجأت بما دبره لها زملائها، وبخاصة خورانا، الذي يصور مع أميتاب باتشان فيلم “جولابو سيتابو”، للاحتفال بعيد ميلادها .

شاركت بهومي ، التي حققت أول ظهور لها في بوليوود أمام أيوشمان في Dum Laga Ke Haisha وستشاهدهما مرة أخرى معاً في الدراما الكوميدية القادمة “بالا” ، صور من الحفل الكبير.

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وقد ظهرت صور ومقاطع فيديو من احتفالات أعياد الميلاد الآن على الإنترنت، حيث نستطيع أن نشاهد ممثلي Pati Patni Aur Woh أنانيا بانداي وكارتيك آريان يستمتعان أيضًا بالحفلة حيث تقوم بهومي بقطع الكعكة والرقص في مقاطع فيديو مختلفة.

فيلم Pati Patni Aur Woh نسخة جديدة من فيلم عُرض عام 1978 ويحمل نفس الاسم ويُوصف بأنه قصة هزلية في الشؤون الزوجية. يلعب كارتيك وبومي دور زوجين ، بينما تلعب أنانيا دور سكرتيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، من المقرر أن يصل الفيلم إلى الشاشات في 6 ديسمبر.