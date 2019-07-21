نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 23 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تسطع نجاحًا ونجومية بحفل أسطوري في جرش مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: وسط حضور فاق كل التوقعات، أحيت النجمة اللبنانية ناسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

الحفل امتلأت مقاعده كاملة بالآلاف من محبي وعشاق نانسي الذين حجزوا أماكنهم في المسرح الجنوبي بجرش واستقبلوها بهتافات الحب وموجات التصفيق التي غصّ بها المكان.

قدمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات مسيرتها الفنية الحافل بالنجاحات وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور، فردّد الصغار والكبار معها الكلمات عن ظهر غيب وحملوا صورها تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم.

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تألقت نانسي عجرم بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان طويل من اللون الذهبي الفاتح، فبدت بغاية الجمال والأناقة وتنقلت على المسرح كالأميرة تنثر الحب والفرح في كل أرجاء قلعة جرش العريقة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.