شركة شهيرة تطالب لاعبي برشلونة باسترداد سياراتها

طلبت شركة السيارات الألمانية الشهيرة "أودي" لاعبي برشلونة الإسباني بإعادة السيارات التي حصلوا عليها أثناء فترة رعاية الشركة للنادي.

وكانت "أودي" منحت لاعبي برشلونة العام الماضي السيارات التي اختاروها بأنفسهم ضمن اتفاق الرعاية الذي تم بين الشركة والنادي.

صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن "أودي" أنهت رعايتها لبرشلونة في نهاية شهر يونيو/حزيران المنقضي لتطالب باسترداد سياراتها.

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ووفقا للمصدر فإن الشركة الألمانية منحت لاعبي البارسا مهلة 3 أسابيع لاسترداد سياراتها التي كانت أغلاها من نصيب سيرخيو بوسكيتس بقيمة 192 ألف جنيه إسترليني وأقلها سعرا من نصيب إيفان راكيتيتش 65 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة أن لاعبي برشلونة كانوا يستخدمون سيارات "أودي" في الذهاب من وإلى مقر التدريبات بالنادي وفقا لما كانت تطلبه الشركة.

وكانت شركة "كوبرا" للسيارات الرياضية والتابعة لمجموعة "سيات" فازت بحق رعاية برشلونة بدلا من "أودي" وذلك وفقا لما أعلن عنه النادي الكتالوني يوم الإثنين الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن شركة "كوبرا" ستدفع أكثر مما كانت تدفعه "أودي" مقابل الرعاية التي استمرت على مدار 13 عاما متتاليا.

ولن تطلب "كوبرا" من لاعبي البارسا الذهاب إلى مقر التدريبات بالمدينة الرياضية بسياراتها كما كانت تفعل "أودي".