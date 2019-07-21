شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء جولته بالسعودية.. أشرف عبد الباقى يعود لمسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل الفنان أشرف عبد الباقى تحضرات الموسم السابع من عروضه المسرحية مع فرقته "مسرح مصر" المقرر عرضها فى عيد الأضحى المقبل بعد فترة من التوقف، وذلك بعد انتهاء جولته فى جدة إذ كان يعرض مسرحية "جريما فى المعادى"، ولاقت إقبالا جماهيرا كبيرا من الجمهور السعودى.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.

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وكانت أخبار تم تداولت عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم عروض جديدة رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية فى شهر رمضان.

يذكر أن عروض "مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقى وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.