شاهد.. امل حجازي تدعو الى المواظبة على الصلاة: “هي عامود الدين”

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 02:45 مساءً - دعت الفنانة اللبنانية امل حجازي متابعيها الى المواظبة على الصلاة مذكرة بأنها عامود الدين. ونشرت امل حجازي مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تساءلت فيه: “حدا بحب ان يقطش رحمة ربه بكون عم يعطيه رحمة ومغفرة يقطشها؟”. وتابعت “بتمنى عليكم الصلاة هي عامود الدين فعلا والذي يخسر رحمة ربه وقرب ربه منه هذه بتكون الخسارة الكبيرة”. وختمت امل حجازي كلامها بالقول “بحبكم كثير وصدقوني كل انسان بعيد عن ربنا بتمناله يعيش بقرب منه ليذوق سعادة الدنيا والاخرة باذن الله “.

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