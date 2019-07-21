رغدة بنحافة مفرطة وعلامات الشيخوخة تغزو وجهها وتغير ملامحها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة السورية رغدة في صور جديدة تبادلها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنان المصري عصام كاريكا.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن مناسبة الصورة، وعما إذا كانت تجهز رغده لعمل جديد مع كاريكا، جاءت أغلب تعليقات النشطاء على تغير شكل النجمة السورية بشكل كبير بسبب تقدم عمرها، حيث بدت رغده بـ«لوك» أسود، أظهر نحافتها المفرطة، كما تخلت الفنانة عن الماكياج تماماً، فظهرت على طبيعتها مما عكس علامات الشيخوخة التي غزت وجهها.

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يُذكر أن مسرحية «الأم شجاعة» كانت آخر عمل فني قدمته النجمة السورية، على مسرح ميامي في القاهرة، للشاعر الألماني برتولت بريشت، وكتابة وإخراج محمد عمر، وشارك رغدة بطولة العمل المسرحي، زينب وهبي، صفاء جلال، أحمد أبو عميرة، ومحمد ثروت، وغيرهم.

وعلى مستوى الدراما، كان مسلسل «الضاهر» آخر مسلسل شاركت رغدة في بطولته أمام محمد فؤاد، مادلين طبر، وغيرهم،و العمل منن تأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.