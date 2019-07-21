تقاربٌ ملفت بين إليسا وهيفاء في زفاف إيلي صعب جونيور

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""الخليج 365"" من بيروت: جمع زفاف نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب كوكبة من النجوم بينهم الفنانتين إليسا وهيفا اللتين ظهرتا قريبتين من بعضهما في عدة لقطات من الحفل على غير عادتهما. حيث التُقِطَت لهما صوراً وهما تتهامسان وبينها صورة تجمعهما بصديقهما المشترك خبير التجميل بسام فتوح الذي نقل رسالة إليسا لهيفا عندما سألته عنها لتطمئن على صحتها خلال أزمتها في المستشفى، فكان أن بادرت هيفا بتغريدة شكر لها عبر حسابها على "تويتر"، فازداد التواصل الذي قرّب المسافات بينهما. علماً أن "وهبي" كانت قد بادرت بالسؤال عن صحة إليسا خلال أزمتها مع المرض.

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لقطات عدة ظهر فيها النجوم من حفل زفاف إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد، وبينها لنانسي عجرم وعاصي الحلاني اللذين شاركا مقاطع من أدائهما بالحفل عبر حساباتهما على مواقع التواصل. علماً أن إليسا غنت بينما اكتفت هيفا بالمشاركة رقصاً تعبيراً عن فرحها بالحفل.

فيما يلي بعض اللقطات: