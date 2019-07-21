"تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب بسبب "فيس اب

داعب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الهضبة عمرو دياب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر تركي آل الشيخ، 4 صور لوائل كافوري، وراغب علامة، وعمرو دياب، وعاصي الحلاني، مستخدما فيهما تطبيق "face app" الذي يقوم بتكبير السن، وظهروا جميعا بشعر أبيض إلا الهضبة الذي ظهر شابا كعادته ولم يتأثر بعلامات كبر السن، ليعلق على الصورة قائلا: "مش معقول ياهضبة".

وتعاون كل من عمرو دياب، وتركي آل الشيخ، في 8 أغاني كتبهم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة للهضبة، وهما «أجمل عيون» المعروفة بـ«برج الحوت»، و«أحلى حاجة» من ألبوم الهضبة «معدي الناس»، وأغاني «هدد، وكل حياتي، وملاك الحسن، ويا ساحر» من ألبوم «كل حياتي»، وكذلك أغنية «سينجل» تحمل عنوان «بحبك أنا» تزامنا مع احتفال عمرو دياب بعيد ميلاده، وسينجل «مقدرش عالنسيان».

من ناحية أخرى، بدأ النجم عمرو دياب، حملة الدعاية لألبومه الجديد، بطرح برومو أغنية «بحبه» وهي أول أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، ويحمل عنوان «أنا غير».

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