” بحبه ” .. أولى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 11:42 صباحاً - طرحت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أغنية ” بحبه ” للفنان المصري عمرو دياب . أغنية ” بحبه ” تأتي من ضمن أغاني الألبوم الجديد لعمرو دياب والذي يحمل عنوان ” أنا غير ” والمقرر طرحه قريبا . لتكون ” بحبه ” أولى الأغاني التي يستمع لها الجمهور من الألبوم . والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي . وشهدت تداولا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر ألبوم عمرو دياب 2019 مؤشر البحث جوجل .

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