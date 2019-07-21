بالصور والفيديو: إطلالات النجمات في زفاف ابن إيلي صعب والعروس تسحر العيون بفستان ثانِ

احتفل المصمم العالمي إيلي صعب بزفاف ابنه البكر إيلي جونيور على عروسه كريستينا مراد، في حفل فخم حضره نجوم الفن والمجتمع، ليتم تداول لقطات عدة من الأجواء على مواقع التواصل.

حفل زفاف ابن إيلي صعب خطف الأنظار بفخامة تفاصيله، إلى جانب إطلالة العروس الملكية التي تألقت بها، فبعد إطلالتها الأولى في مراسم تبادل العهود، سحرت العيون مرة أخرى بفستانها الثاني الذي أطلت به في النصف الثاني من العرس.

عروس ابن إيلي صعب فاجأت الجميع بفستان عرسها الثاني، الذي جاء من اللون الذهبي البراق بتصميم ملكي منفوش، مع اعتمادها على طرحة مطرزة من ذات اللون.

واستطاع فستانا عروس ابن إيلي صعب الثاني أن يتصدر مواقع التواصل بقوة، خاصة وأن الصور والفيديوهات كشفت عن روعة التصميم الملكي في الموديلين، وبراعة التطريز لتبدو كالأميرات في يوم عرسها.

من جهة أخرى، حضر نجوم الفن حفل زفاف ابن إيلي صعب، على رأسهم الفنانة إليسا التي جاءت مع بداية مراسم الزواج بفستان من Valentino ناعم التصميم، ومع بداية اشتعال الأجواء ارتدت فستاناً آخر أنيق التفاصيل.

أما الفنانة هيفاء وهبي فجاءت إطلالتها مثيرة لافتة كعادتها، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأزرق الزهري بتصميم أبرز جمال قوامها، مع اعتمادها على تسريحة شعر بتموجات كشف لون خصلاتها الجديد المائل إلى الدرجة الأحمر.

أيضاً من النجمات اللاتي حضرن كانت الفنانة نانسي عجرم، التي أشعلت الحفل بخفتها وأجمل أغانيها، فتألقت في الغناء وفي إطلالتها التي جاءت عبارة عن فستان قصير أسود اللون مع جاكيت مخملي.

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