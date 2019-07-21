أنباء عن تخطيط ” تنظيم داعش ” لاستهداف قوافل حجاج بيت الله الحرام

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 09:50 صباحاً - صرح متحدث عسكري من فرقة العباس القتالية التابعة للواء 26 في الحشد الشعبي في بيان بأن ” تنظيم داعش الإرهابي ” يخطط لعملية استهداف قوافل الحجاج .

وكشف عن إنه تم إستدعاء قوات احتياطية والتقدم 100 كيلومتر خارج مدينة النخيب لتأمين طريق عرعر الحدودي الذي يمر عبره الحجاج المتجهون إلى مكة .

على إثر تخطيط فلول ” داعش ” الإرهابي استهداف قوافل حجاج بيت الله الحرام التي تمر عبر هذا الطريق .

حيث أن قوافل الحجاج العراقيين تواصل توجهها برا على طريق النخيب باتجاه منفذ عرعر الحدودي مع السعودية .

وأكد المتحدث على تأمين الطريق والقوافل بقوات كبيرة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي بإشراف قيادتي عمليات الفرات الأوسط والأنبار .. وتم نشر قوات مدرعة كبيرة بالإضافة إلى قوات النخبة وسرية المهمات الخاصة التي انضمت لها دبابة الكفيل المطورة .

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وأشار إلى أن قوات الفرقة على أهبة الاستعداد التام لضرب أي هدف معاد يهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن .