شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج ينتهى من تسجيل أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى حجاج من تسجيل أغنية جديدة، ولم يستقر على اسمها حتى الأن، من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع هانى محروس، ومقرر طرحها الأيام المقبلة بعد انتهاء من المكساج والماستر.

من ناحية أخرى ينتهى مصطفى، من ألبومه الجديد خلال أيام قليلة، وهوالألبوم الذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقررأن يضم الألبوم 13 أغنية منها "صدمة ونهاية"، وهى من ألحان محمد محمدى، وتوزيع أحمد أمين، كما أيضا يتعاون مع الشاعر ناصر الجيل.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كليب الأغنية الوطنية "إعمل الصح" من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعيد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفه، حيث تحث الأغنية المصريين على دعم مسيرة البناء والتقدم التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية.