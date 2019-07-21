بالفيديو: الفنانة الكويتية هنادي الكندري تكشف أسباب خلعها الحجاب‎

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري سبب خلعها الحجاب، موضحة أنها كانت لا ترتديه بالطريقة الصحيحة، معربة عن ندمها لفعلها ذلك.
وقالت هنادي، في تصريحات تلفزيونية: ”أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني تركت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب”.
وتابعت: ”أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور“.
ومن جانبه أكد زوجها الفنان الكويتي محمد الحداد أنه ليس لديه مانع أن ترتدي الحجاب من جديد، بل على العكس يحب شكلها بالحجاب، ولكن لا بد أن يكون عن قناعة منها.
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